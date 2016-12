später lesen Los Angeles Schauspielerin Carrie Fisher in "stabilem Zustand" Teilen

Der Gesundheitszustand der aus "Star Wars" bekannten US-Schauspielerin Carrie Fisher (60) nach einer Herzattacke hat sich stabilisiert. Das teilte ihre Mutter Debbie Reynolds auf Facebook mit und dankte allen Fans und Freunden für deren "Gebete und guten Wünsche". Fisher hatte am Freitag auf dem Flug von London nach Los Angeles kurz vor der Landung einen Herzstillstand erlitten. Die Fluggesellschaft United Airlines bestätigte lediglich, dass Flugbegleiter Alarm geschlagen hatten, weil eine Passagierin in der Luft das Bewusstsein verloren hatte und auf Maßnahmen an Bord "nicht reagierte".