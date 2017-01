später lesen Bonn Schausteller wollen Volksfeste nicht umzäunen Teilen

Die deutschen Schausteller wollen keine komplette Umzäunung aller Kirmesplätzen als Konsequenz aus dem Anschlag von Berlin. "Eine totale Umzäunung und Betonisierung von Volksfesten können wir uns nicht vorstellen", sagte der Präsident des Deutschen Schaustellerbundes, Albert Ritter, gestern in Bonn. Man dürfe nicht in Aktionismus verfallen, sondern müsse mit Augenmaß handeln. "Wir können nicht Veranstaltungen mit Millionen von Besuchern so behandeln, als würden wir jeden Einzelnen in eine Diskothek einlassen", sagte Ritter.