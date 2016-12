später lesen Berlin Silvesterböller zerstören Autos und Garage Teilen

Bereits einen Tag vor dem Jahreswechsel verzeichnete die Polizei bundesweit etliche Einsätze wegen Sachbeschädigungen durch mutwilligen und nachlässigen Umgang mit Silvesterböllern. So brannten in Berlin-Friedrichshain drei Fahrzeuge komplett aus. Die Ursache war laut Polizei eine Silvesterrakete. In Duisburg warfen unbekannte Täter einem Mercedes-Fahrer einen Feuerwerkskörper durch die geöffnete Fensterscheibe ins Auto. Bevor der Fahrer anhalten konnte, explodierte der Böller im Bereich des Fahrersitzes. Der Mann kam mit leichten Verletzungen davon. Weniger Glück hatten drei junge Männer und eine Frau in Schwabhausen in Bayern. Beim Versuch, mit Chemikalien eigene Böller zu basteln, explodierte eine Garage. Ein 22-Jähriger wurde dabei lebensbedrohlich verletzt.