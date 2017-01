später lesen Mürzzuschlag Skifahrerin fällt aus Sessellift auf fahrendes Auto Teilen

Eine Skifahrerin ist in Österreich aus einem Sessellift gestürzt und hat nach ihrem sieben Meter tiefen Fall die Windschutzscheibe eines Autos durchschlagen. Sie erlitt viele Brüche, schwebte aber nicht in Lebensgefahr. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein etwa 30 Jahre altes Paar aus Ungarn auf der Talfahrt im Skigebiet Stuhleck auf Höhe der Mittelstation den Sicherheitsbügel geöffnet. Der Mann fiel in ein aufgespanntes Sicherheitsnetz, die Frau auf ein fahrendes Auto. Der Fahrer des Wagens wurde durch Splitter leicht verletzt.