Stasi-Affäre Holm verliert Arbeitsplatz an der Humboldt-Universität

Die Stasi-Affäre hat für Andrej Holm weitere Konsequenzen: Nach dem Staatssekretärsposten in Berlin verliert er auch den Job an der Humboldt-Universität. Seine Stasi-Tätigkeit sei aber nicht der Grund, heißt es in Berlin.