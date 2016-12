später lesen Berlin Stiefvater prügelt Zwölfjährige bewusstlos Teilen

Ein 51-jähriger Mann aus Berlin sitzt seit gestern wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen in Untersuchungshaft. Er soll seine zwölfjährige Stieftochter so stark misshandelt haben, dass sie bewusstlos wurde. Laut Polizeiangaben hatte eine Nachbarin die Beamten alarmiert, nachdem die Mutter (34) des Mädchens zu ihr geflüchtet war und gesagt hatte, sie sei von ihrem Freund geschlagen worden. In der Wohnung der 34-Jährigen fanden die Beamten die Zwölfjährige schwer verletzt auf ihrem Bett.