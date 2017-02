Bordeaux: Stromausfall und Riesenwellen in Frankreich

Stromausfall und Riesenwellen in Frankreich

Mehr als 250.000 Haushalte ohne Strom und bis zu zehn Meter hohe Wellen: Der heftige Sturm "Leiv" hat den Südwesten Frankreichs getroffen. Auf der Halbinsel Cap Ferret an der Atlantikküste hatte er am Samstag Geschwindigkeiten von bis zu 148 Stundenkilometer erreicht. Gestern waren noch immer mehr als 50.000 Haushalte ohne Strom. Besonders die Départements Charente und Charente-Maritime waren betroffen.

Der französische Wetterdienst hatte den Sturm als außergewöhnlich heftig eingestuft und rechtzeitig gewarnt. So blieben im Département Gironde die Schulen am Samstag geschlossen, und in Bordeaux wurde die Brücke Pont d'Aquitaine über die Garonne für Lastwagen gesperrt.

Neben umgekippten Bäumen und Behinderungen im Bahn- und Straßenverkehr kam es zu keinen größeren Schäden. Der Zugverkehr auf der Strecke Bordeaux-Paris war mit Verspätungen von bis zu eineinhalb Stunden gestört.

(dpa)