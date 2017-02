später lesen Bremerhaven Studie: Arktische Tiefsee besonders stark vermüllt Teilen

Twittern





2017-02-12T18:52+0100 2017-02-13T09:34+0100

Wissenschaftler warnen vor einer zunehmenden Vermüllung der arktischen Tiefsee. Glas, Plastik und Fischernetze - all das findet sich 2500 Meter unter der Meeresoberfläche. Binnen eines Jahrzehnts stieg die Mülldichte dort stark an, wie eine Langzeitmessung des Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (AWI) in Bremerhaven ergab. Seit 2002 beobachteten Forscher an zwei Messpunkten in der Framstraße zwischen Grönland und Spitzbergen mit einem ferngesteuerten Kamera-System den Meeresboden.