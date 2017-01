später lesen Berlin Studie: Bewusstsein für gute Ernährung steigt Teilen

Das Bewusstsein der Deutschen für eine gesunde Ernährung wächst. Zu diesem Ergebnis kommt eine gestern in Berlin vorgestellte Studie. Danach antworteten 45 Prozent der Befragten auf die Frage, worauf es ihnen bei ihrer Ernährung ankommt, dass sie vor allem gesund essen möchten. Damit sei das Bewusstsein für eine gute Ernährung im Vergleich zu 2013 noch gestiegen. Damals hätten nur 35 Prozent der Befragten darauf Wert gelegt. Damit steht laut der Studie "Iss was, Deutschland" erstmals "gesund" vor "lecker" (41 Prozent). An Relevanz verlieren demnach auch die Kriterien "kalorienarm" und "schnell". Die Studie wurde von der Techniker Krankenkasse und der Organisation Foodwatch vorgestellt.