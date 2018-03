später lesen Maastricht Suche nach Kindermörder mit DNA-Probe 2018-03-04T18:23+0100 2018-03-05T07:59+0100

Rund 7600 Männer haben bei einem Massengentest im niederländischen Grenzgebiet bis Samstagabend eine Probe abgegeben. Zur Aufklärung des Mordes am kleinen Nicky Verstappen vor 20 Jahren will die Polizei mittels der groß angelegten Maßnahme, bei der 21.500 Männer getestet werden sollen, nochmals ihre Optionen erhöhen. Es gebe eine große Resonanz, sagte eine Sprecherin der Maastrichter Polizei. Aber entscheidend sei letztlich, wie viele Männer am Ende teilgenommen haben werden.