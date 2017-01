Süßwarenmesse: Süß, sauer, salzig, lecker

Fast 33 Kilogramm Süßigkeiten isst ein Deutscher pro Jahr. Am beliebtesten sind Schokolade mit einem Anteil von knapp 30 Prozent, Backwaren (22 Prozent) und Fruchtgummi sowie Bonbons (17). Wert sind die Leckereien den Deutschen 97,90 Euro pro Jahr. Das sagt der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI).

Auf der internationalen Süßwarenmesse, der weltweit größten Messe für Süßwaren und Snacks, werden ab Sonntag wieder viele neue Produkte vorgestellt. Fast 1650 Hersteller werden sich in den Kölner Messehallen ausbreiten, die nur für Fachbesucher geöffnet sind.

"Beliebt sind in diesem Jahr vor allem vegetarische oder vegane, biologisch erzeugte, glutenfreie sowie fair gehandelte Produkte", sagt Christine Hackmann, Sprecherin der Süßwarenmesse. Damit setze sich der Gesundheitstrend fort. "Gemüse-Riegel und Frucht-Snacks sind sehr gefragt", so Hackmann.

Zu beobachten ist dieser Trend auch bei deutschen Herstellern, die ihre neuen Produkte in Köln vorstellen werden. Die Marke Seeberger etwa wird mit Veggie-Gemüse-Chips aufwarten. Laut einer Sprecherin bestünden diese aus Roter Bete, Karotten, Pastinaken und Süßkartoffeln. Das für seine Nussmischungen bekannte Unternehmen wird zudem bald eine neue exotische Mixtur auf den Markt bringen. Verschiedene Nusssorten werden darin mit getrockneten Früchten wie Cranberrys und Kirschen sowie mit Vollmilch-Luftschokolade kombiniert.

Doch auch klassische Süßigkeiten aus deutscher Produktion kommen nicht zu kurz. Unternehmen wie Lambertz, Katjes, Brandt und Niederegger werden ihre Neuheiten präsentieren. Sie wollen vorab aber nicht verraten, was die Verbraucher in diesem Jahr erwartet. "2017 wird es sieben neue Produkte von Lambertz geben", so ein Sprecher. Und auch Katjes gibt sich bedeckt: "Wir freuen uns schon sehr auf die Messe. Was es Neues von uns gibt, bleibt aber eine Überraschung."

Der Fruchtgummi-Hersteller Trolli dagegen verrät schon, was bald in den Supermarktregalen liegen wird. So soll es pünktlich zu Halloween bunte Marshmallow-Kürbisse sowie Mini-Hirne geben, also ein weiches Fruchtgummi mit einer sauren Füllung mit Fruchtsaft. Die neuen "Saftsäcke" sind Fruchtgummis mit einer flüssigen Füllung.

Trolli springt mit seinen Produkten auf einen anderen Trend auf. "Auch verspielte Süßwaren sind sehr im Kommen", so die Sprecherin der Messe. So gebe es etwa Halsketten aus Schokolade, Fruchtgummi in allen Formen und Farben sowie beispielsweise Kekse und Schokolade in Puzzleteil-Form. "Das Highlight in diesem Jahr ist allerdings eine Pizza aus Schokolade", sagt Hackmann. Verziert sei sie mit getrockneten Früchten und verschiedenen Nüssen und stehe für die unendliche Schoko-Vielfalt.

Die Menge der Süßigkeiten ist laut BDSI über die vergangenen Jahre relativ konstant. So aß ein Deutscher 2006 im Schnitt 31,96 Kilogramm Süßes. "Es ist aber auch wetterabhängig", sagt BDSI-Sprecherin Solveig Schneider. "Bei schlechtem Wetter wird mehr Süßes gegessen."

Quelle: RP