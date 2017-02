später lesen Bad Salzuflen/Krefeld Syrisches Kind aus Krefeld mit Luftdruckgeschoss verletzt Teilen

2017-02-07

Ein dreijähriges Kind einer syrischen Familie ist in Bad Salzuflen mit einem Luftdruckgeschoss verletzt worden. Die Familie wohnt laut Staatsanwaltschaft Detmold eigentlich in Krefeld, hatte am Sonntag aber Bekannte in dem lippischen Kurort besucht. Im Krankenhaus wurde ein Fremdkörper in der Brust festgestellt und entfernt, wie der Detmolder Oberstaatsanwalt Ralf Vetter gestern sagte. Dabei handele es sich um ein Geschoss aus einem Luftgewehr oder einer Luftdruckpistole. Lebensgefahr bestand nicht, das Kind hat das Krankenhaus verlassen können.