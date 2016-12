Bedburg-Hau: Tödlicher Autounfall in Bedburg-Hau

Ein 23-Jähriger prallt aus noch ungeklärter Ursache gegen einen Baum.

Ein 23 Jahre alter Mann aus der Kreisstadt Kleve ist mit seinem Fahrzeug an Heiligabend gegen 20 Uhr mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum geprallt und noch in seinem Fahrzeug gestorben. Der Unfall geschah in einem Ortsteil der Gemeinde Bedburg-Hau in einer leichten Linkskurve. Der Kleinwagen wurde komplett zerstört. Den Rettern bot sich ein schreckliches Bild: Der Baum hatte sich fast bis zur Rückbank in das Innere des Autos gedrückt.

Über die Unfallursache können Polizei und Feuerwehr bisher nur spekulieren. Nach ihrer Einschätzung können weder die zum Unfall-Zeitpunkt herrschende Witterung noch der Straßenverlauf zu dem Unfall geführt haben. Am Unfallort fanden die Rettungskräfte ein eingeschaltetes Handy.

(dido)