Tübingen Tödlicher Unfall mit Müllwagen: Ein Jahr auf Bewährung 2018-03-19

Nach einem Müllwagenunfall mit fünf Toten in Baden-Württemberg hat der Fahrer ein Jahr Haft auf Bewährung bekommen. Das Landgericht Tübingen verurteilte den 55-Jährigen gestern wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung. Er war am 11. August 2017 in Nagold zu schnell in eine Kreuzung gefahren und mit seinem Müllwagen auf ein voll besetztes Auto gekippt. Alle fünf Insassen dieses Autos starben, darunter zwei Kinder. Im Müllwagen wurde der Beifahrer verletzt (Az.: 2 KLs 34 Js 17248/17).