Die wenigsten haben ihm zugetraut, US-Präsident zu werden, warum also sollte er nicht auch den nächsten James Bond spielen? Wer 1 Euro auf Donald Trump setzt, bekommt beim englischen Buchmacher Ladbrokes im Erfolgsfall 1001 Euro zurück. Nur 201 Euro gibt es für David Beckham, 15 Euro dafür, dass es eine Frau wird. Favorit ist der hierzulande eher unbekannte englische Schauspieler James Norton. Seine Quote liegt bei 2,75:1. weniger

Cruz ist der Sohn von Victoria und David Beckham. Weil er gerade seinen ersten Song veröffentlicht hat, darf schon auf seine Erfolge gewettet werden. Dass er einen Brit-Award gewinnt, bevor er 18 wird, hält Paddypower für nicht ausgeschlossen, die Quote liegt bei 11:1. Dass er vor seinem 18. Lebensjahr allerdings mehr Nr.1-Hits hat als die Spice Girls, scheint doch eher ausgeschlossen. Für 1 Euro gibt es 51 zurück. weniger

Wer wird am Ende der siebten Staffel von "Game Of Thrones" auf eben jenem Thron sitzen? Glaubt man Ladbrokes, dann wird es mit ziemlicher Sicherheit nicht Brienne of Tarth (201:1). Die besten Chancen hat Daenerys Targaryen (Foto; 2,2:1).