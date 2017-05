später lesen Düsseldorf Viele Sperrungen wegen Marathons in Düsseldorf 2017-04-28T20:12+0200 2017-04-29T09:57+0200

Wegen des Marathons mit 17.000 Läufern muss am Sonntag mit größeren Verkehrseinschränkungen in Düsseldorf gerechnet werden. Ab 5.30 Uhr ist der Rheinufertunnel gesperrt, eine Stunde später folgen erste Straßen in der Stadtmitte, um 8.30 Uhr wird die komplette Laufstrecke gesperrt. Nach dem Lauf werden Straßen nach und nach freigegeben, als erstes gegen 11.30 Uhr der Rheinufertunnel. Auch Busse und Bahnen werden teils umgeleitet oder verkürzt. Die Marathon-Läufer starten um 9 Uhr am Joseph-Beuys-Ufer in Richtung Norden durch Golzheim und Stockum, dann geht es unter anderem durch Ober- und Niederkassel, die Altstadt und Unterbilk.