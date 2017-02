später lesen Albertville Vier Skifahrer in Savoyen sterben durch Lawine Teilen

Twittern





2017-02-13T19:51+0100 2017-02-14T07:09+0100

Bei einem Lawinenunglück in den französischen Alpen sind nach Medienberichten mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Die Lawine habe insgesamt neun Skifahrer oberhalb des Ortes Tignes in der Region Savoyen mitgerissen, berichtete der TV- und Radionachrichtensender France Info gestern unter Berufung auf Rettungskräfte. Die Präfektur in Chambéry bestätigte die Lawine, jedoch nicht die Anzahl der Opfer. Es solle später eine Erklärung geben.