Köln: Vom Paradies ins Teufelsloch

95.667 Straßennamen gibt es in NRW. Sie erzählen Geschichten.

Wer würde nicht gerne im Paradies leben? Lieber als im Teufelsloch doch allemal. Beides ist in Nordrhein-Westfalen möglich: In acht Kommunen gibt es Straßen, die nach dem Paradies benannt sind, das Teufelsloch hingegen gibt es nur in Bad Münstereifel - ein Zufall?

Knapp 200.000 Straßen und Wege gibt es in NRW. Sie tragen 95.667 verschiedene Namen. Die Gartenstraße kommt am häufigsten vor (in 340 von insgesamt 396 Kommunen). Zum Standardprogramm zählen außerdem die Schulstraße (315), die Bergstraße (308) und die Bahnhofstraße (305). "Viele Straßennamen sind noch aus Zeiten der Stadtgründung erhalten", sagt Martin Lehrer, Sprecher des Städte- und Gemeindebunds NRW.

Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) ist den Straßennamen in einem Datenprojekt auf die Spur gegangen, nachdem das Land die Geobasisdaten freigegeben hatte. Bis dahin habe es kein kostenfreies, landesweites, öffentliches Straßenverzeichnis gegeben.

Es sind viele interaktive Karten entstanden, die der WDR ins Internet gestellt hat. Etwa zu umstrittenen Straßennamen, die nach Personen aus der Nazizeit benannt sind. Eine Person, die zu vielen Diskussionen führt, ist Paul von Hindenburg - noch 65 Straßen und Plätze sind nach dem früheren Reichspräsidenten benannt. Nicht jede Stadt ist damit glücklich: Münster beispielsweise hat in einem aufwendigen Verfahren und nach 15 Umbenennungsanträgen den Hindenburgplatz zum Schloßplatz gemacht.

Auch viele kuriose Straßennamen sind bei der Recherche aufgetaucht. In Neuss gibt es zum Beispiel eine Schabernackstraße. Mit Lausbubenstreichen habe der Name nichts zu tun, sagt Stadtsprecher Tobias Spange. "Der Name kommt von dem Wort Schavernath und geht auf eine alte Schöffen- und Ratsfamilie zurück."

NRW ist nicht arm an skurrilen Straßennamen. In Wuppertal gibt es die Straße "Im Funkloch", sie geht auf einen alten Familiennamen zurück. In Köln gibt es die Straße "Zum Milchmädchen". Und in Soest kann man in die "Beamtenlaufbahn" abbiegen.

