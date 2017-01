Kochel Am See: Waldbrand geht wohl auf Lagerfeuer zurück

Kochel Am See

Der Waldbrand am Jochberg in Oberbayern ist wohl tatsächlich auf ein Lagerfeuer von zwei Männern zurückzuführen. "Die Hinweise verdichten sich, dass es kein Signalfeuer war", sagte ein Sprecher der Polizei. Es gebe Bilder einer Webcam, die ein Feuer im Berg zeigten - noch bevor der 32-Jährige abgestürzt sei, sagte ein weiterer Sprecher. Auf einer Fläche von 100 Hektar fraßen sich die Flammen seit der Silvesternacht über den Berg.

Der 32-Jährige war in der Silvesternacht im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen nahe Kochel am See aus unbekannter Ursache etwa 100 Meter tief gestürzt, brach sich ein Bein und rief mit seinem Handy um Hilfe. Er und ein 36 Jahre alter Begleiter waren auf den Berg geklettert, um dort den Jahreswechsel zu feiern. Wie groß der Schaden ist, lässt sich noch nicht beziffern.

(dpa)