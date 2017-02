Nettetal: Was ist dein Lieblingsessen?

Elenis größter Schatz ist ihr rosafarbendes Büchlein, in dem all ihre Freunde stehen. Name, Geburtsdatum, Lieblingsfarbe, Lieblingsessen, Telefonnummer, Adresse und vieles mehr haben Kinder in das Freundschaftsbuch der Fünfjährigen eingetragen. Besser gesagt, von ihren Eltern verfassen lassen. Denn lesen und schreiben können die meisten der Kinder zwischen drei und fünf Jahren natürlich noch nicht, die den Kindergarten im Familienzentrum Brigittenheim in Nettetal-Kaldenkirchen besuchen. "Ich lese die Frage meiner Tochter vor, und sie sagt dann, was ich schreiben soll", erklärt Elenis Mutter Alexandra Koletsas (30).

Was für viele Eltern mit Kindern im Alter von Eleni mittlerweile normal ist, ist für andere völlig neu: ein Freundschaftsbuch schon in der Kita zu führen. Eine Entwicklung, die besonders in letzter Zeit stark zugenommen habe, bestätigt Elenis Kindergärtnerin Wieslawa Szpak. "Die Kleinen sind verrückt danach. Jeder hat ein solches Buch", sagt sie. Und das gelte nicht nur für die Mädchen, sondern auch für die Jungs, deren Bücher aber anders gestaltet sind - in Blau und mit Piraten statt in Rosa mit Prinzessinnen.

Früher fing man mit solchen Freundschaftsbüchern erst in der Grundschule an. Es gilt unter Kindern als Vertrauens- und Freundschaftsbeweis, sich eintragen zu dürfen. Neben den Freundschaftsbüchern gab und gibt es die Poesiealben, in die man Verse, Widmungen und Sprüche schreibt und die teils verschlossen werden könnten.

Dass Kinder nun immer früher damit anfangen, werten Pädagogen als durchaus positives Zeichen. "Das zeigt, dass sie sich für ihre Freunde interessieren, sie ihnen sehr wichtig sind", erklärt die Erzieherin. "Sie bauen dadurch früh eine emotionale Bindung zu anderen auf." Dass sie weder schreiben noch lesen können, spiele keine Rolle, sagt Szpak. "Darauf kommt es wirklich nicht an." Stefanie Holzum, deren Tochter Greta (3) in Duisburg in den Kindergarten geht, führt auch ein Freundschaftsbuch. "Ich fülle das für Greta aus, aber ohne sie zu fragen. Sie ist einfach noch zu klein, versteht das zum Teil noch nicht. Aber ich weiß ja, was meine Tochter mag", sagt sie. "Ich mache das, weil das alle in dem Kindergarten machen. Und meine Tochter soll da nicht hinterherhängen." Nicht alle Eltern wissen immer, was sie eintragen müssen. Deshalb haben sich im Internet bereits Foren gebildet, in denen Tipps und Hinweise gegeben werden. Zu jedem Eintrag gehört auch ein Foto. "Wir machen deshalb zu Beginn jedes Kindergartenjahres eigens für die Freundschaftsbücher Passbilder von allen Kindern zum Einkleben", sagt Szpak.

Gelegentlich sorgen die Freundschaftsbücher auch für Unruhe und etwas Zwist, meist dann, wenn sie zu spät zurückgegeben oder beschädigt beziehungsweise "vollgekritzelt" werden, was vorkommt; letzteres sogar häufiger, berichten Eltern. Was aber nicht schlimm, sondern normal in dem Alter sei. "Die ganz Kleinen kritzeln irgendwas da rein. Und wenn man sie fragt, was der Strich mit dem Kreis darstellen soll, gucken sie einen verwundert an und sagen zum Beispiel, das sei doch ganz klar ein Ritter", sagt Szpak. "Sie sehen die Welt mit ganz anderen Augen."

Aber auch ganze Bücher sind schon verschwunden. Das sei natürlich besonders ärgerlich. "Solche Momente sind traurig. Man führt ein Buch über mehrere Jahre, und dann ist es plötzlich weg - mit all den Erinnerungen", sagt Alexandra Koletsas. Deshalb werden in vielen Kindergärten mittlerweile Ausleihlisten geführt, damit die Kinder und Eltern immer wissen, wer welches Buch gerade zu Hause hat. Und die Bücher dürfen nicht länger als eine Woche festgehalten werden. "Schließlich wollen auch andere dareinschreiben", betont Koletsas.

Es sind allerdings nicht nur die Kinder, die die Freundschaftsbücher mögen. Die Eltern freuen sich darüber, dass ihr Nachwuchs schon so früh damit beginnt. "Es macht Freude, darin herumzublättern. Besonders, wenn die Einträge schon etwas älter sind. Da kann man gut sehen, wie sich das Kind verändert hat", sagt Alexandra Koletsas. So war Elinas Lieblingsessen vor zwei Jahren noch ein ganz anderes als heute. "Ein Buch zu haben, in denen diese Veränderungen stehen, ist doch was Schönes."

