Serie Erziehungstipps Von Martin Rütter (2): Wenn der Hund Kot frisst

Düsseldorf (RP) Vor einigen Wochen hatten wir Leser gebeten, uns ihre Probleme mit ihrem Hund zu schildern. Fünf Anfragen haben wir an Hundetrainer Martin Rütter weitergeleitet. Seine Antworten zeigen wir in einer Serie.

Die Frage Mein Name ist Petra Walter, und mit meiner Labradorhündin Linda (4) habe ich folgendes Problem: Sie frisst Hundekot. Meist morgens, wenn ich mit anderen Haltern und ihren Hunden unterwegs bin. Sie fraß schon mal solche Mengen, dass sie sich erbrach. Wenn ich sie für den Rest des Spaziergangs an die Leine nehme, gibt es keine Probleme - doch irgendwann fängt sie erneut an. Wenn wir alleine sind, rührt sie nichts an. Vitamin- und Mineralmangel kann es nicht sein. Sie bekommt einmal pro Tag Trockenfutter, und zweimal koche ich selbst für den Hund.

Martin Rütter Hunde fressen Kot aus unterschiedlichsten Gründen. Nährstoffmangel kann einer sein, ist aber in der Regel bei gut versorgten Hunden nur selten die Ursache. Viele Hunde fressen Kot von Pflanzenfressern, weil dieser immer noch nahrhaft ist oder wenn er viele Lock- und Konservierungsstoffe enthält. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn ein Hund Futter erhält, das mit Farb- und Konservierungsstoffen angereichert ist. Diese Stoffe können Hunde oftmals nicht verdauen und scheiden sie wieder aus. Der Kot riecht dann für andere Hunde verlockend und wird gefressen. Fragen Sie also einmal in ihrer Hundegruppe nach, welches Futter die Hunde bekommen, vielleicht liegt hier bereits die Lösung.

Hunde fressen gern auch verweste Nahrung, wie etwa verschimmeltes Brot, das sie irgendwo finden, oder die Überreste eines Kaninchens. Sie kennen keinen Ekel, weshalb sie die Aufregung des Menschen nicht nachvollziehen können - aber bemerken. Wenn Sie Ihrem Hund Aufmerksamkeit schenken, wenn er Kot frisst, kann dies somit unter Umständen sogar das Verhalten verstärken. Ein Teufelskreis beginnt, denn der Hund wird nun immer mehr nach Kot oder Verdorbenem suchen, so dass Sie sich immer häufiger dabei mit ihm beschäftigen müssen. Da Ihre Hündin den Kot nur dann frisst, wenn Sie in der Hundegruppe unterwegs sind, kann sich das Verhalten durch solch unbewusstes Verstärken entwickelt haben.

Vielleicht nutzt Ihre Hündin aber auch einfach nur den Umstand aus, dass Sie beim Spaziergang mit der Hundegruppe nicht aufmerksam sind. Nutzen Sie ihn einfach für ein Training. Lassen Sie die Hunde kurz frei laufen, und rufen sie dann zurück. Führen Sie ein paar kleinere Übungen durch - die Hunde nacheinander Futter suchen oder einen Gegenstand apportieren lassen -, bevor es wieder einen kurzen Freilauf gibt. In dieser Zeit müssen Sie sich dann jede Sekunde auf Ihre Hündin konzentrieren.

Quelle: RP