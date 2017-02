später lesen Johannesburg Wilderer töteten mehr als 1000 Nashörner 2017-02-27T18:03+0100 2017-02-28T09:43+0100

Wilderer haben in Südafrika vergangenes Jahr über 1000 Nashörner getötet. Die Zahl der illegal erlegten Tiere ist im Vergleich zum Vorjahr von 1175 auf 1054 um etwa zehn Prozent gesunken. Der Rückgang ist der Regierung zufolge vor allem auf eine bessere Bekämpfung der Wilderei im bei Touristen beliebten Krüger-Nationalpark zurückzuführen. Auch wurden mehr als doppelt so viele Wilderer und Mittelsmänner festgenommenen, wie das Umweltministerium mitteilte. Die Zahl der Festnahmen stieg von 317 im Jahr 2015 auf 680 im vergangenen Jahr. Am meisten Nashörner wurden auch 2016 wieder im Krüger-Nationalpark im Nordosten des Landes getötet.