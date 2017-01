später lesen Als der Orient noch ein Sehnsuchtsort war Teilen

Roman Er findet keinen Schlaf. Der Musikwissenschaftler Franz Ritter hat erfahren, dass er womöglich bald sterben muss. Nun senkt sich die Nacht über seine Heimatstadt Wien. Doch seine Gedanken wandern ruhelos zurück zu all den Reisen nach Istanbul, Beirut, Damaskus, Aleppo, Palmyra, die er als Musikforscher und Orientalist unternommen hat. Diese Reisen waren auch Versuche der Annäherung an Sarah, eine Orientalistin, die ihn in diese Welt gelockt hat und nun als Lichtfigur in seiner Nacht erscheint.