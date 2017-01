Kochzeit: Apfel im Knuspermantel

"Es ist eine Abwandlung von Bratapfel, Apfelkuchen, Apple-Crumble - ich nenne es einfach Knusper-Apfel. Für dieses Rezept empfehle ich Elstar-Äpfel. " Von Ein Rezept von Florian Conzen

Für vier Personen: 5 Äpfel, 200 g Mehl, 50 g Butter, 1 El Puderzucker, 1 Ei, 1 Eigelb, 10 g Wasser, 2 g Zimt, Mark einer Vanillestange Füllung: 2 getrocknete Aprikosen, 2 getrocknete Datteln, 8 geröstete Walnüsse, 1 El Butter, 20 g Marzipan, 20 ml hellen Portwein

Für den Knuspermantel alle Zutaten zusammen geben und zu einem homogenen Teig verkneten. Den Teig zunächst eine Stunde abgedeckt ruhen lassen.

Für die Füllung einen Apfel schälen, Kerngehäuse entfernen und in kleine Würfel schneiden. Auch Aprikosen und Datteln werden fein gewürfelt. Zum Schluss hacken wir die Nüsse, geben alles zusammen in einen Topf in die geschmolzene Butter. Jetzt wird abgeschmeckt mit den Gewürzen und mit Portwein abgelöscht. Nach dem wir den Alkohol reduziert haben, kneten wir das Marzipan unter.

Die anderen Äpfel entkernen, schälen und mit der Masse befüllen. Dann werden sie in den ausgerollten Knuspermantel eingepackt, den wir vorher in gleich große Quadrate geschnitten haben, nachdem wir den Teig mit Eigelb bestrichen haben. Die Äpfel in den vorgeheizten Ofen bei 210 Grad für ca. sieben bis zehn Minuten backen, rausnehmen und mit Puderzucker bestäuben.

