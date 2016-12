Auf den Punkt

Wenn es ums perfekte Steak geht, verstehen Männer keinen Spaß. Deshalb haben zwei von ihnen Grills gebaut, mit denen sich angeblich Geschmackswunder vollbringen lassen - den Beefer und den Over-Fired Broiler. Von Jörg Isringhaus

Am Anfang standen Lust und Frust. Die Freude darüber, welches Geschmacksfeuerwerk ein perfekt gegrilltes Stück Fleisch auslösen kann, sowie die anschließende Enttäuschung, dass sich dieses Erlebnis über dem heimischen Feuer nicht reproduzieren lässt. Wer wie Frank Hecker beispielsweise im New Yorker Restaurant von Peter Luger jemals ein bei 800 Grad gegrilltes Steak probiert hat, der möchte diese Offenbarung nicht mehr missen. Mit herkömmlichen Grill-Methoden sind diese Temperaturen nicht herstellbar. Deshalb hat Hecker mit zwei Freunden aus Königswinter den passenden Grill eben selbst erfunden - den Beefer. Und siehe da: Das Steak war perfekt.

Ähnlich erging es der Düsseldorfer Familie Wilde. Als passionierte Griller und ebenfalls geprägt vom US-amerikanischen Fleischaroma tüftelte sie nach einem Weg, diese Erfahrung auch in den eigenen vier Wänden möglich zu machen. "Erst war das nur Spinnerei, aus der aber irgendwann Ernst geworden ist", sagt Julia Wilde - nämlich Ottos O.F.B., der nach Firmengründer und Ingenieur Otto Wilde benannte Over-Fired Broiler. Wie beim Beefer kommt die Hitze von oben, Over-Fired eben. Dabei hätten sie das Rad nicht neu erfunden, erklärt Wilde, weil es die Technologie eben schon gab. "Aber wir haben versucht, es besser zu machen."

Zunächst einmal ist die Düsseldorfer Variante heißer, denn der O.F.B. erreicht mehr als 900 Grad. Aus Heckers Sicht ist das nicht wichtig, denn über 800 bis 850 Grad passiere nichts mehr. "Im Gegenteil, das Fleisch verbrennt zu schnell und es gibt möglicherweise Probleme mit dem Material", sagt der 47-Jährige. "Das wollten wir nicht riskieren." Klassischen Holzkohle- oder Gas-Grillern mag die Temperaturdiskussion etwas überhitzt erscheinen, brutzelt ihr Steak doch bei bis zu 400 Grad auch recht ordentlich vor sich hin. Profis schwören jedoch auf die sogenannte Maillard-Reaktion, wenn das Fleisch an der Oberfläche karamellisiert und eine leckere braune Kruste bildet - ohne dabei zu verbrennen. Für diese Reaktion braucht es eben eine Temperatur von mindestens 800 Grad, der das Fleisch im Beefer und im O.F.B. nur sehr kurz ausgesetzt wird - im Schnitt eine Minute, je nach Art und Dicke des Grillguts. Anschließend muss das Fleisch bei geringeren Temperaturen nachgaren, um die optimale Konsistenz zu erreichen.

Bei beiden Geräten kommt die Hitze von oben, ein weiterer Vorteil gegenüber der klassischen Variante. Denn so kann kein Fett in die Kohle tropfen, und es entwickeln sich keine gesundheitsschädlichen Rauchgase. Erreicht werden die Temperaturen mit Infrarot-Technologie, als Energiequelle dient Propangas. Bisher sind solche Geräte nur in der Gastronomie gebräuchlich, können dann aber auch mal 20.000 Euro und mehr kosten. Für den Hausgebrauch sind diese Grills eher nicht gedacht.

Beefer und Ottos O.F.B. schon, müssen aber trotz kompakter Maße im Freien betrieben werden. Geeignet sind sie nicht nur für Steaks, auch Ente und Weihnachtsgans etwa lassen sich unter der Oberhitze gut zubereiten, sagt Julia Wilde - die Gans habe sie gerade erst ausprobiert. "Und Pizza funktioniert ganz großartig", sagt sie. Ebenfalls ideal in Kombination mit den Grills: Sous-Vide-Garen. Dabei wird das Fleisch stundenlang im Wasserbad vorgegart und kommt dann kurz unter die Infrarot-Flamme, der besagten krossen Kruste wegen.

Grillen liegt absolut im Trend, und das nicht nur im Sommer. Immer mehr Freunde dieser Art der Fleischzubereitung lassen auch im Winter die Kohlen glühen. In diesem Jahr investierten die Deutschen rund 1,3 Milliarden Euro in Grill, Brennstoff und Zubehör, 2008 waren es noch 810 Millionen Euro. Der Markt boomt also, und die Menschen sind bereit, sich etwas Luxus zu gönnen. "Unser Grill ist ein Nischenprodukt", sagt denn auch Julia Wilde. "Für viele Kunden ist das ein Zweitgrill - zum Beispiel für Menschen, die Wert legen auf eine perfekte Zubereitung."

In der Nische lebt es sich aber offensichtlich ganz komfortabel. Im Jahr 2014 verkaufte Hecker 5000 Beefer, 2015 schon 6000, in diesem Jahr seien die Zahlen erneut gestiegen. In Bad Honnef wurde eine zusätzliche Montagehalle eröffnet, zusammengebaut wird der Grill in Bonner Werkstätten für Menschen mit Behinderungen. Die Nachfrage nach dem handlichen Höllenfeuer ist also da. Das spürt auch die Düsseldorfer Otto Wilde Grillers GmbH. Schon zum Verkaufsstart im November gab es hunderte Vorbestellungen, auch weil die Entwicklung des Produkts über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter vorfinanziert wurde. "Für uns war das ein Testlauf, wie viele Menschen sich für einen solch speziellen Grill interessieren", sagt Wilde. Offensichtlich viele: Statt der erhofften 90.000 Euro wurden 334.607 Euro eingesammelt. Jetzt gilt es, die Erwartungen nicht zu enttäuschen.

Hecker hat den Vorteil, dass er mit seinem Beefer länger auf dem Markt ist, und durch seine Tätigkeit als Fernsehregisseur, unter anderem für Kochshows wie "Die Küchenschlacht" oder "The Taste" auch leichteren Zugang zu Prominenten hat. So werben auf seiner Seite zum Beispiel auch die TV-Köche Tim Mälzer und Stefan Marquard für den Grill aus Königswinter.

Mälzer sei total begeistert gewesen, als Hecker ihm sein Modell präsentierte. "Er sagte damals voraus, dass wir tausende Beefer verkaufen werden - und es ist tatsächlich so gekommen", erzählt Hecker. Tatsächlich ist sein Gerät so erfolgreich, dass die Produktpalette erweitert wurde - zunächst um einen Beefer Pro mit verbesserter Ausstattung und im kommenden Jahr um einen XL Beefer, der doppelt so breit und mit diesem Fassungsvermögen auch familientauglich ist.

Der Einstieg ins feurige Grillvergnügen ist nicht ganz billig: 695 Euro kostet der günstigste Beefer, 895 Euro Ottos O.F.B. Wer's mit der Hitze nicht so hat, greift lieber zum Smoker. Aber das ist eine komplett andere Geschichte.

