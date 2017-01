Bei dieser Brahms-CD ist der Flügel der Star

Klassik Wieder einmal war es Clara Schumann, die bei Johannes Brahms ihren Einfluss geltend machte. Diesmal war sie sozusagen eine Vermittlerin, aber es ging ausnahmsweise nicht um Musik, sondern um Klaviere, um gute Konzertflügel. Natürlich konnte sich Clara als konzertierende Pianistin hier ein sehr gutes Urteil erlauben, und sie ließ Brahms nicht im Unklaren darüber, dass sie die neuen Flügel der Firma Steinway favorisierte, die - nach New Yorker Vorbild - unter dem Namen Steinweg auch in Braunschweig gebaut wurden.

Sie liebte die Klangfülle und angenehme Spielbarkeit dieser Instrumente. Sie selbst hatte bis zu ihrem Tod mehrere Steinweg-Flügel in Gebrauch, die sie leider nicht transportieren konnte. Aus London führte sie deshalb einmal bittere Klage: "Ach wie glücklich wäre ich doch, hätte ich einen Steinweg, anstatt dass ich mich auf Broadwood abquälen muss." Broadwood war ein britischer Klavierkonkurrent. Alte Konzertflügel sind wie gute alte Geigen: Sie müssen gespielt werden.

Das tut derzeit auch der Pianist Hardy Rittner, der in seiner Gesamtaufnahme der Klavierwerke von Johannes Brahms auf einem wundervollen Flügel aus der ersten Steinway-Generation spielt, einem Instrument aus der Reihe mit "Overstrung Grand Scale", also mit sieben Oktaven und überkreuz angeordneten Saiten. Gebaut wurde es aber von Christian Friedrich Theodor Steinweg in Braunschweig, und zwar unter der Produktionsnummer 553. Heute befindet sich das Instrument im Besitz des Hildener Zahnarztes Ernst Sell, der es Rittner dankenswerterweise zur Verfügung stellt.

Auch andere Pianisten interessieren sich für diesen Flügel. Ein herrlicher, facettenreicher, nicht zu dunkler und doch sehr warmer Klang kommt aus ihm, und Hardy Rittner nutzt ihn für die fünfte Folge seiner Serie (erschienen beim Label Dabringhaus & Grimm) prächtig; sie ist den großen Variationszyklen gewidmet. Rittner und Steinweg harmonieren wundervoll, das Spiel des Pianisten ist leichtgängig, und dass Rittner über die gebotene Brillanz verfügt, zeigt er beispielsweise bei den sehr komplexen Paganini-Variationen.

Wolfram Goertz

Quelle: RP