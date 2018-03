später lesen Düsseldorf Bonn und Siegen starten Studium für Humanmedizin 2018-03-14T18:47+0100 2018-03-15T08:47+0100

Mobile Praxen auf dem Land und hochmoderne digitale Diagnostik in einem Klinikzentrum: Die Universitäten Bonn und Siegen starten eine Kooperation zur langfristigen Bekämpfung des Hausärztemangels in den ländlichen Regionen und gehen dabei neue Wege. Beide Universitäten bieten ab dem kommenden Wintersemester 2018/2019 im Verbund mit vier Siegener Kliniken einen gemeinsamen humanmedizinischen Studiengang an. Das Modellprojekt solle auch dazu beitragen, den Anforderungen einer digital unterstützen Hochleistungsversorgung gerecht zu werden, sagte Nordrhein-Westfalens Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) bei der Vorstellung des Modellprojekts. Jährlich sollen in dem neuen human-medizinischen Studiengang 25 Studierende aufgenommen werden.