später lesen Bonn Deutscher Hochschulverband kürt den "Rektor des Jahres" 2017-02-22T15:52+0100 2017-02-23T09:58+0100

Der Rektor der Universität Wuppertal, Lambert Koch, wird vom Deutschen Hochschulverband zum dritten Mal als "Rektor/Präsident des Jahres" ausgezeichnet. Der Ökonom wird für eine vorbildliche Amtsführung geehrt, wie die Berufsvertretung der Wissenschaftler am Montag in Bonn mitteilte. Koch hatte die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung bereits in den Jahren 2011 und 2014 erhalten. Im Rektorenranking des Hochschulverbands belegte er seit 2010 fünf Mal Platz zwei.