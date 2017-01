später lesen Kolumne Professorenleben Digitalisierungsoffensive 4.0 Teilen

Twittern





2017-01-25T19:06+0100 2017-01-26T07:33+0100

Rund fünf Milliarden Euro will die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Johanna Wanka, die nächsten Jahre ausgeben, um den digitalen Wandel in der Bildung voranzutreiben. In einem "Digitalpakt#D" sollen sich im Gegenzug die Länder zur Entwicklung und Umsetzung innovativer pädagogischer Konzepte verpflichten. Das wurde vor wenigen Wochen verkündet. Auch die Hochschulen sind durch das, was neudeutsch Studium 4.0 oder auch "Internet der Dinge" heißt, herausgefordert. Generell kursiert unter Experten die These, dass Deutschland im Bereich der Verfügbarkeit von digitalen Netzen ebenso wie in der produktiven Nutzung noch deutlich Nachholbedarf hat. Von Heiner Barz