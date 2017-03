München: Ein Rundum-Sorglos-Programm zum Reisen

Viele Tausende zieht es jedes Jahr zum Backpacking ins Outback oder zum Inselhopping nach Thailand. Reisen und dabei individuelle Abenteuer erleben - das wollen viele junge Menschen. Doch so einen Trip selbst zu organisieren, bedeutet Planung und Vorbereitung.

Was tun, wenn dafür keine Zeit ist? Genau für diese Zielgruppe der etwa 18- bis 35-Jährigen gibt es das Angebot besonderer Rundreisen. Wer dabei an eine Kreuzfahrt oder Bustour für älteres Publikum denkt, liegt falsch. "Die Altersgruppe ist eingegrenzt und sorgt somit für viele Teilnehmer im etwa gleichen Alter", sagt Frano Ilic, Pressesprecher beim Reiseveranstalter Marco Polo, der solche Rundreisen anbietet. Doch warum eine Reise nur für junge Leute? "Manche wollen neue Leute in ihrem Alter kennenlernen oder sind auf Partnersuche und wollen flirten", erklärt Ilic. Auch einige Ausflüge während der Rundreisen wie zum Beispiel sportliche Aktivitäten verlangen oft ein noch junges Alter der Teilnehmer.

Gerade bei jungen Leuten ist das Reisebudget meist nicht allzu groß. Das wissen auch die Reiseveranstalter und werben mit niedrigen Preisen. Je nach Reiseziel beginnen die ersten Angebote bereits bei wenigen hundert Euro, wie Sarah Mertin vom Reiseveranstalter Karawane sagt. Die Aktivitäten sind meist inbegriffen. Wer zwei Wochen Campingsafari in Namibia plant, muss bei Karawane mit etwa 1300 Euro rechnen. Reisen nach Asien seien etwas günstiger, Neuseeland teurer. Die Flüge ins Urlaubsland und wieder zurück sind in der Regel im Preis nicht inbegriffen.

Wer sich für eine Rundreise mit Veranstalter entscheidet, muss sich an dessen Planungen halten. Man kann also nicht spontan entscheiden, wo man ganz individuell den Tag verbringen möchte. Der Vorteil: Der Reiseveranstalter kümmert sich um alles.

