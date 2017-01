Düsseldorf: Fünf Fachbereiche in fünf Tagen

Ab 16. Januar können Schüler, Eltern und Lehrer sich in Düsseldorf informieren.

Mit vielfältigen Angeboten für studieninteressierte Schüler, aber auch deren Eltern sowie Lehrer nimmt die Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf (HHU) ab Montag, 16., bis Freitag, 27. Januar, an den NRW-weiten "Wochen der Studienorientierung" teil.

In zehn Tagen können Studieninteressierte durch eine umfangreiche Zusammenstellung aus Regel- und Sonderveranstaltungen ein kleines Studium auf Probe erleben - inklusive Vorlesungen, Expertensprechstunden, Mensaessen und Besichtigungen der Wohnheime. In der ersten Woche stellen sich von Montag bis Freitag im Studierenden-Service-Center an der Universitätsstraße, Gebäude 21.02, die Fakultäten der HHU in Vorträgen vor und bieten auch Einblicke in die Studienfächer. In Form einer Messe und verschiedenen Vorträgen mit dem Titel "5 Tage - 5 Fakultäten" wird es möglich sein, sich umfassend zu informieren. Darüber hinaus berät der Studierendenservice Interessenten zur Studienwahl, Bewerbung und Einschreibung sowie zum Studienstandort Düsseldorf, montags bis freitags ab 8 bis 18 Uhr. Die Zentralen Einrichtungen der Universität präsentieren hier ebenfalls ihre umfangreichen Services.

"5 Tage - 5 Fakultäten" findet statt am: Montag, 16. Januar: Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Gebäude 23.21; Dienstag, 17. Januar: Philosophische Fakultät, Gebäude 21.02; Mittwoch, 18. Januar: Juristische Fakultät, 10.30 bis 12 Uhr: Gebäude 16.12; 12.30 bis 14 Uhr: Gebäude 26.41; Donnerstag, 19. Januar: Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Gebäude 26.11 und 26.41; Freitag, 20. Januar: Medizinische Fakultät, 9.30 bis 15.30 Uhr: Gebäude 16.61; 14.30 bis 16 Uhr Gebäude 23.01. Die Veranstaltungsreihe beginnt am 16. Januar um 10.30 Uhr im Gebäude 23.21, Hörsaal 3H mit dem Vortrag "Studieren an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf". Jeden Tag beginnen die Vorträge zu den Fachbereichen um 10.30 im oben genannten Gebäude. Neben diesen Veranstaltungen umfasst das gesamte Programm der HHU bis zum 27. Januar rund 300 weitere Angebote. Weitere Infos gibt es vor Ort im Service-Center.

An vier der fünf Schnuppertage der Fakultäten wird im Service Center für die jeweilige Fakultät eine Infomesse stattfinden, zu folgenden Uhrzeiten: Montag, 16. Januar: 12 bis 14.30 Uhr; Dienstag, 17. Januar: 10 bis 13 Uhr; Mittwoch, 18. Januar: 10 bis 15 Uhr; Freitag, 20. Januar: 10 bis 16 Uhr. Für die Teilnahme an den Veranstaltungen können sich Schüler von der Teilnahme am Unterricht befreien lassen. Bei manchen Angeboten stehen aus organisatorischen Gründen nur begrenzt Plätze zur Verfügung. Weitere Infos unter www.uni-duesseldorf.de, Stichwort "Veranstaltungsprogramm".

