Veitshöchheim: Hochbegabt, Akademiker - und trotzdem arbeitslos

"Bevor ich hierher gekommen bin, war ich eine ganze Weile lang arbeitslos", sagt Anna-Lisa Imkeller. Die 26-Jährige steht an einem Stehtisch im Arbeitsraum der Dr. Farassat-Stiftung in Veitshöchheim bei Würzburg. Der Tisch ist übersät mit Klebezetteln, Stiften und Unterlagen. Auf einem Regal dreht sich das Modell eines Windrads, an der Wand breitet sich über mehrere große Blätter der Verlaufsplan ihres Projekts aus. Von Bastian Benrath