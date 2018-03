später lesen Studentenleben Anne Blauth Im Studienendspurt 2018-03-07T20:21+0100 2018-03-08T07:03+0100

An der Zimmertür hängt seit neuestem ein Schild: "It's the final countdown!" Wir haben es an die Tür unserer Mitbewohnerin gehängt, die wir gerade kaum zu Gesicht bekommen. Der Grund dafür: Ihr Physikum steht kurz bevor, die gefürchtete Prüfung also, die im Studienfach Medizin in der Regel nach den ersten vier Semestern absolviert wird. Und deshalb springt meine Mitbewohnerin morgens aus dem Bett, fällt abends wieder hinein und inhaliert in der Zwischenzeit das Wissen aus ein paar alles andere als handlichen Handbüchern. So wirkt es zumindest von außen betrachtet. Von außen würde man als Laie außerdem diagnostizieren: Ihre Nerven liegen blank. Wobei sie mich wahrscheinlich korrigieren würde, dass Nerven rein medizinisch gesehen gar nicht blank liegen können. Oder wenn doch, dann nur unter gewissen Umständen, die sie - daran besteht kein Zweifel - im Schlaf wiedergeben könnte.