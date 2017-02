später lesen Essen Nachwuchsförderer aus dem Ruhrgebiet werden gesucht 2017-02-22T15:52+0100 2017-02-23T10:46+0100

Die Stiftung Talentmetropole Ruhr sucht Nachwuchsförderer mit besonderem Engagement. Menschen können hauptberufliche oder ehrenamtliche Praktiker für den Talent Award Ruhr 2017 vorschlagen, die sich im Ruhrgebiet für Kinder, Jugendliche, Schüler oder Auszubildende im Bereich Bildung, Lehre, Studium oder Erziehung einsetzen. Der mit insgesamt 20.000 Euro dotierte Preis wird am 12. Oktober in Essen an vier Preisträger überreicht und soll deren Arbeit in den Bereichen Kita, Schule, Hochschule oder Ausbildung/Beruf unterstützen. Vorschläge von preiswürdigen Nachwuchsförderern sind bis 31. März möglich. Der inhaltliche Schwerpunkt des Talent Award Ruhr liegt auf der erfolgreichen Gestaltung von Bildungsübergängen. Gezielte Förderung soll helfen, Brüche im Lebenslauf erfolgreich zu gestalten.