Düsseldorf: Neue Studiengänge zum kommenden Wintersemester

Bundesweit bieten mehrere Hochschulen neue Studiengänge an, sowohl für angehende Bachelorstudenten als auch Masterinteressierte.

Masterstudium Personal- und Organisationspsychologie in Dortmund

Die International School of Management (ISM) startet den Master Personal- und Organisationspsychologie. Der Studiengang beginnt erstmals zum Wintersemester 2017/2018 und dauert drei Semester, teilt die Hochschule mit. Auf dem Stundenplan stehen Themen wie Mitarbeiterauswahl, Grundlagen der Personalentwicklung und Erhöhung sowie Erhaltung der Arbeitsmotivation. Absolventen sollen etwa in Personalabteilungen von Firmen arbeiten können. Das Studium kostet pro Semester 5600 Euro. Bewerbungsschluss ist September 2017.

www.ism.de/studium-vollzeit/master; Telefon 0231 97513942

Zwei neue Studiengänge im Bereich Digitales in Bielefeld

Die Fachhochschule des Mittelstands startet im Oktober 2017 zwei neue Studiengänge im Bereich Digitales. Der Bachelor Digital Business Management dauert drei Jahre und richtet sich an Nachwuchsführungskräfte. Sie befassen sich beispielsweise damit, welche Geschäftsmodelle in der digitalen Welt funktionieren. Im Bachelor Virtual Reality (VR) Management dreht sich alles um virtuelle Welten etwa bei Computerspielen. Studenten setzen sich mit VR-Informatik auseinander, auch 3D-Modellierung und VR-Produktmanagement stehen auf dem Plan. Beide Studiengänge dauern drei Jahre und kosten Vollzeit 625 Euro pro Monat. Bewerbungsschluss ist der 30. August.

www.fh-mittelstand.de/vrmanagement oder /digitalbusiness

Masterstudiengang Industrielle Sicherheit in Augsburg

Die Hochschule Augsburg startet den neuen Masterstudiengang Industrielle Sicherheit. Studenten beschäftigen sich damit, wie Daten und Systeme in der digital vernetzten Industrie geschützt werden können. Es geht um IT-Sicherheit, Datenschutz, IT-Recht und Mitarbeiterführung. Der deutsch-englischsprachige Studiengang dauert drei Semester. Voraussetzung ist ein Bachelorabschluss in Ingenieurwissenschaften, Informatik oder Wirtschaftswissenschaft mit technischem Fokus. Die Absolventen sollen etwa als Sicherheitsanalysten im IT-Bereich oder als Entwickler sicherer Produktionsstraßen in Industriebetrieben arbeiten können.

www.hs-augsburg.de/fakultaet/ e-technik/studium

Quelle: RP