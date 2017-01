später lesen Düsseldorf NRW-Hochschulen informieren zu Fächern und Perspektiven Teilen

Arbeitsagenturen und Hochschulen in NRW informieren Studieninteressierte über Fächer, Lehrinhalte und Berufsperspektiven. In fast 500 Veranstaltungen können sich Schüler und Abiturienten von Montag an bis 4. Februar im Rahmen der jährlich stattfindenden Wochen der Studienorientierung schlau machen und unter anderem Vorlesungen besuchen, Laborräume besichtigen oder eine individuelle Studien- und Berufsberatung in Anspruch nehmen, wie das Düsseldorfer Wissenschaftsministerium mitteilte. In NRW stehen Studienanfängern derzeit über 2000 Studiengänge an den 71 Hochschulen des Landes zur Auswahl.