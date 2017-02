später lesen Bochum Parkscheiben für faires Arbeiten in der Uni-Bibliothek 2017-02-15T15:52+0100 2017-02-16T09:47+0100

Der Albtraum eines jeden Studenten: Auf allen Bibliothek-Tischen liegen Bücher und Habseligkeiten, aber an den Arbeitsplätzen sitzt niemand. Noch fünf Minuten oder zwei Stunden lang warten? Um das Plätze-Blockieren zu stoppen, hat die Ruhr-Universität Bochum seit Jahresbeginn grüne Parkscheiben auf jedem Platz in der Bibliothek ausgelegt. Studenten dürfen einen blockierten Platz nach 30, manchmal 60 Minuten freiräumen und selbst belegen. Damit reagiert die Uni auf ein ernstes Problem: In der Bibliothek ist Ärger programmiert, wenn zu den Stoßzeiten etwa 4000 Studenten am Tag versuchen, einen der 1117 Leseplätze zu ergattern. Gerade in den Prüfungsphasen zum Semesterende. "Wir hatten in der vergangenen Prüfungsphase im Juli einige Auseinandersetzungen", sagt Beate Ramisch, Leiterin der Benutzungsabteilung der Bibliothek. Schon damals galt die Regelung, dass eine Pause nicht länger als 30 Minuten dauern sollte. Daran hielten sich nicht alle. "Plätze wurden freigeräumt, der aus der Pause Zurückkehrende war sauer, weil er angeblich nur kurz weg war", sagt Ramisch.