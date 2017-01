Düsseldorf: Was die Uni zu bieten hat

So langsam müssen sich die Abiturienten 2017 entscheiden, wie es weitergehen soll. Viele Unis der Region geben jetzt Orientierung. Von Isabelle de Bortoli

Wenn Ende April die schriftlichen Abiturprüfungen beginnen, haben viele Schüler noch keine rechte Vorstellung davon, wohin der Weg im Anschluss führen soll. Wer noch unentschlossen ist, der kann sich im Rahmen der "Wochen der Studienorientierung" ein Bild der NRW-Hochschulen verschaffen. Bei der landesweiten Aktion, die noch bis Anfang Februar läuft, kann man Vorlesungen besuchen, mit Experten sprechen, Campusführungen inklusive Mittagessen in der Mensa mitmachen oder Wohnheime besichtigen und an Workshops teilnehmen.

Aber natürlich gibt es noch weitere Angebote, bis Mitte Juli die Bewerbungsfrist für die meisten Studiengänge abläuft. Wir haben die Hochschulen in der Region nach beliebten Orientierungsangeboten für Schüler gefragt.

Uni Düsseldorf

Was genau sind Inhalte des Jurastudiums? Und womit verbringt man als Anwalt seinen Tag? Passt ein naturwissenschaftliches Studium zu mir, und kann ich anschließend in der Forschung arbeiten? Fragen wie diese können Abiturienten nach dem Dualen Orientierungspraktikum (DOP) an der Uni Düsseldorf besser für sich beantworten: Denn dabei verbringen die Schüler nicht nur eine Woche an der Universität, sondern auch eine Woche in einem akademischen Arbeitsfeld, das sie besonders interessiert. So kann man Studien- und Berufswunsch bestens miteinander abgleichen.

www.hhu.de/DualesPraktikum

RWTH Aachen

Die Osterferien nutzen, um sich über das passende Studium klar zu werden, können Abiturienten an der RWTH Aachen. Vom 18. bis 21. April kann man nicht nur verschiedene Fächer, sondern auch den Campus kennenlernen - und zwar an der Seite von jungen Leuten, die bereits in Aachen studieren. Dazu gibt es jede Menge Beratungsangebote und Vorträge, bei denen jeder seine Fragen loswerden kann.

www.rwth-aachen.de/ orientierungswoche

Hochschule Niederrhein Welche Eigenschaften und Talente hat man, und in welchen Studienfeldern kommen diese Stärken am besten zum Einsatz? Der "HN-Navigator", ein Online-Portal der Hochschule Niederrhein, informiert über Studiengänge wie Oecotrophologie (Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften), Kulturpädagogik und Soziale Arbeit ebenso wie über Elektrotechnik, Maschinenbau oder Wirtschaftswissenschaften. Wer sich einloggt, erfährt etwas über das Berufsbild eines Studiengangs und kann Tests zum benötigten Fachwissen machen. In Videos berichten Absolventen von ihrer heutigen Tätigkeit.

www.hn-navigator.de

Uni Wuppertal

Welche Studiengänge gibt es überhaupt, und welcher passt zu mir? Fragen wie diese können unentschlossene Abiturienten nach einem sogenannten Entscheidungstraining sicher beantworten. In einem zweitägigen Seminar werden an der Uni Wuppertal Übungen zur Entscheidungsfindung vermittelt. Die Schüler lernen, professionelle Informationsquellen zu nutzen, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Nächste Termine: 17. und 18. Februar, 3. und 4. März sowie 24. und 25. Mai.

www.zsb.uni-wuppertal.de/trainings/ entscheidungstrainings.html

Hochschule Rhein-Waal

Bei der "Klever Nacht der Ausbildung" am 31. März ab 17 Uhr geht es nicht nur um Studien-, sondern eben auch um Ausbildungsplätze. Denn: An der Hochschule Rhein-Waal werden viele Studiengänge als duales Studium angeboten, also in Verbindung mit einer Lehrstelle. Wie man diese noch passend zu seinem Wunschstudium finden kann und welche Ausbildungsplätze die Hochschule selbst anbietet, wird ebenso geklärt wie alle weiteren Fragen rund um Studienwahl, Bewerbung und Co.

www.hochschule-rhein-waal.de

Uni Köln

Ob Kunstgeschichte, Biologie oder Volkswirtschaftslehre: In Köln kann man beim Projekt "Uni-Alltag" einen Studenten einen Tag lang an der Universität begleiten - natürlich in einem Fach, das einen auch interessiert. Die Schüler besuchen mit dem Studenten Vorlesungen und Seminare, gehen mit ihm in die Mensa zum Mittagessen und erhalten dabei Antworten auf möglichst viele ihrer Fragen rund um das gewünschte Studienfach und das Studium allgemein.

www.zsb.uni-koeln.de/unialltag

Uni Duisburg-Essen

Sich einfach so in Vorlesungen hineinsetzen, die einen interessieren könnten - diese Möglichkeit gibt es an der Uni Duisburg-Essen. Dafür sucht man sich aus dem eigens eingerichteten Schüler-Vorlesungsverzeichnis einfach eine oder mehrere Veranstaltungen aus und schnuppert dann hinein. Zu hören gibt es zurzeit etwa Vorlesungen wie "Recht und Theorien des Staates", "Einführung in die Logik", "Grundlagen der Physik" oder "Introduction to Literary Studies".

www.uni-due.de/de/interessierte.php

Quelle: RP