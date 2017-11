Hightech in historischer Stätte: Ein Wissenschaftler installiert in Giseh in einem Gang der Cheops-Pyramide ein Messgerät. Das Messgerät misst Myonen-Partikel, ein Nebenprodukt kosmischer Strahlen zur Vermessung der unzugänglichen Räume.

Hightech in historischer Stätte: Ein Wissenschaftler installiert in Giseh in einem Gang der Cheops-Pyramide ein Messgerät. Das Messgerät misst Myonen-Partikel, ein Nebenprodukt kosmischer Strahlen zur Vermessung der unzugänglichen Räume. weniger