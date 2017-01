später lesen Das beste Album zwischen den Jahren Teilen

Rap Wenn man möchte, dass niemand etwas von seiner neuen Platte mitbekommt, sollte man sie so veröffentlichen wie Run The Jewels: am ersten Weihnachtstag. Hier war es gerade Nachmittag, also Kaffee-und-Kuchen-Zeit, als das Rap-Duo aus New York und Atlanta sein neues Album ins Internet stellte, in den USA war es morgens, also der Moment, auf den dort traditionell die Bescherung fällt. Unterm Baum lag "Run The Jewels 3" dort darum nirgends, zumal es die Platte bislang ohnehin nicht zu kaufen gibt. Von Klas Libuda