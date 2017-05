später lesen Das beste Klavierduo der Welt entdeckt Bach 2017-04-30T19:01+0200 2017-05-01T10:48+0200

Klassik Im Laufe seines Lebens kann man sich als Musikfreund in der Welt der Klassik wahrlich verlieren, zu fernen Ländern und Komponisten gelangen, Exoten nachhängen und Revolutionäre entdecken, die Romantiker zusammenkehren und die Zwölftöner inspizieren. Trotzdem kommt jeder irgendwann an jenen Punkt, an dem er sagen muss: Bach und Mozart, die waren vielleicht wohl die Größten. Bei Bach steht naturgemäß eine theologische Komponente im Vordergrund, er rührt an die ersten und letzten Dinge, er spendet Trost und - ja, bei ihm darf man das sagen: Erleuchtung.