Der Hexenwahn Martin Luthers

Religion Eigentlich ist das ein ziemlich schauerliches Buch, mit dem im Reformationsjahr an Martin Luther erinnert wird. Abbildungen von hässlichen Daumenschrauben sind da noch das Erträglichste in diesem Begleitband zur spannenden Sonderschau im Kriminalmuseum zu Rothenburg ob der Tauber. Dabei geht es um Hexenwahn zu Luthers Zeit und die Einstellung Luthers zu der Verfolgung vermeintlicher Hexen. Bei allem reformatorischen Erneuerungsgeist blieb Luther ausgerechnet in dieser so rückständigen Angelegenheit ein Kind seiner finsteren Zeit: Denn für ihn waren Hexen die Helfer Satans in seinem Endkampf gegen Christus.