Düsseldorf: Drei Millionen machen in Deutschland Musik

Mehr als drei Millionen Menschen in Deutschland musizieren in Bands, Orchestern oder Chören, 69.000 Menschen sind von Beruf Musiker, Sänger, Dirigenten oder Komponisten. Dies geht aus dem "Spartenbericht Musik" hervor, den das Statistische Bundesamt nun erstmals veröffentlichte. Demnach sind zwei Millionen Laien in "verbandlich organisierten" Gruppen und Chören aktiv - in den evangelischen Kirchengemeinden musizieren dem Bericht zufolge gut 500.

