später lesen "Düsseldorfer Reden" mit Charlotte Knobloch 2018-03-04T19:02+0100 2018-03-05T08:21+0100

Vortrag Sie gehört zu den bekanntesten und meinungsstärksten jüdischen Vertretern in Deutschland: Charlotte Knobloch. Die gebürtige Münchnerin wurde als Kind vor der Deportation in das Konzentrationslager Ghetto Theresienstadt von einer Hausangestellten ihres Onkels gerettet und bis 1945 auf einen Bauernhof in Arberg untergebracht. Diese Erfahrung lässt die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland nicht ruhen, neue Strömungen des Antisemitismus zu verurteilen.