Eingeschenkt: Ein Prosit auf Champagner

Der Champagner gilt als König der Weine - doch nur ganz bestimmte Schaumweine dürfen sich so nennen. "Champagner stammt ausschließlich aus dem nordostfranzösischen Anbaugebiet Champagne und hat aufgrund des begrenzten Anbaugebietes einen hohen Preis", sagt Andrea Danitschek von der Verbraucherzentrale Bayern. Es dürfen nur ganz bestimmte Rebsorten wie Chardonnay, Pinot Meunier und Pinot Noir verwendet werden. Außerdem reift ein Champagner mindestens 15 Monate in der Flasche. Hierin liegt auch ein Unterschied zum Sekt. Dieser kann auch in großen Reifetanks gären und muss keine besondere Herkunft haben.