Trend-Getränk: Einhorn-Latte

Cashew-Nüsse, Vanille, Ingwer, Zitronensaft, Datteln und etwas Algenpulver, alles gemixt und bunte Streusel drauf - schon ist der "Unicorn-Latte" fertig. Im New Yorker Szene-Viertel Williamsburg in Brooklyn gibt es das warme, blaue Milchgetränk seit kurzem im Café "The End". "Die Nachfrage ist völlig verrückt", sagte ein Mitarbeiter, während seine Kollegin gerade fünf neue Bestellungen abarbeitete. Die US-Medien feiern den Drink, der "heilend" sein und am besten vor einer Yoga-Stunde getrunken werden soll, schon als das möglicherweise "beliebteste Getränk im Jahr 2017".

Der "Einhorn-Latte" sei "genauso schön wie magisch". Teuer ist er allerdings auch, umgerechnet fast 8,50 Euro kostet ein Becher. Das trendige Fabelwesen war im vergangenen Jahr fast überall zu sehen - auf Kindergeburtstagen, Popfestivals, Anti-Nazi-Demos, Pullis, Jutebeuteln, Tassen, Kissen, Torten und schließlich auch auf Schokolade. Schokoladen-Hersteller Ritter-Sport sorgte mit seiner Einhorn-Edition für einen Hype. Der Modetrend hat etwas mit Ironie und Realitätsflucht zu tun: Einhörner stehen für Friede und Freude. dpa Quelle: RP