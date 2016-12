Farbe wirkt gegen den Winterblues

Was in der grauen Jahreszeit Blätter und Blüten trägt, tut der Seele gut. Fünf Pflanzen tragen Weihnachten oder Christus im Namen. Von Annette Bosetti

Die Liebe zu Zimmerpflanzen war in Deutschland früher stärker ausgeprägt. Nur an Weihnachten, da erlebt man alle Jahre wieder das gleiche Phänomen: "Grün steht von alters her für Hoffnung", sagt Biologe Karl-Josef Strank von der RWTH Aachen. Das hilft gegen den Winterblues. Eine immergrüne Pflanze ist im Winter die lebendige Ausnahme, wo draußen alles grau bis eisig-weiß ist. Holt man sie sich ins Haus, hat man ein Sinnbild da stehen für die Kraft der Erneuerung, für Wiederauferstehung und die Wiederkehr des Frühlings.

Wie die Gans sich auf dem Teller behauptet, so hat zum Heiligen Abend eine Pflanze ihren Stammplatz im Raum inne - seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist das so: Christbaum, Tannen- oder auch Weihnachtsbaum heißt das mehr oder minder große, gerade Exemplar, das meist eine Fichte oder aber eine Tanne ist, und, geschmückt und illuminiert, für den Glanz in Kinderaugen mitverantwortlich ist.

Der Weihnachtsbaum, den erstmals Goethe 1774 in "Die Leiden des jungen Werther" erwähnte, steht im Zentrum des Geschehens am Weihnachtsabend. Um ihn herum gruppiert sich die Familie, die Geschenke liegen unterm Baum. Der Duft der Tannenzweige vermischt sich mit dem schmelzenden Bienenwachs. Die meisten Deutschen halten an der Tradition fest, mehr als 600 Millionen Euro geben sie jedes Jahr dafür aus. 80 Prozent der Haushalte mit mehr als drei Personen stellen ihn am 24. Dezember auf. Dass man kein schlechtes Gewissen haben muss, einen abgeschlagenen Baum zu erwerben, erklärt der Biologe. Es gebe jede Menge Nachwuchs. Das Schlagen einzelner Bäume sei wichtig für die Fortwirtschaft. Die Bäume, die nicht verkauft werden und unbehandelt sind, gehen oft an die Zoos, wo sie verfüttert oder als Spielzeug genutzt werden, sagt Strank.

Auch der Weihnachtsstern prägt das Stimmungsbild in deutschen Wohnzimmern. Doch die Pflanze braucht Schutz vor Zug und mag keine nassen Füße. Früher musste sie von weither importiert werden, heute treibt sie in Europas Gewächshäusern immer neue Blüten. Irgendwann, zwischen Oktober und 24. Dezember, kommt die Zeit für diesen zackigen Bestseller; fast jeder trägt ein Exemplar nach Hause. Seine Form verleiht ihm den Namen, die Blätter (die manche für Blüten halten), bilden einen Stern. In Frankreich wird er zum Muttertag verschenkt. Mittlerweile gibt es ihn als Miniatur und in immer neuen Farben - geflammt, lachsrosa oder reinweiß.

Zuhause ist der immergrüne Strauch in den Regenwäldern Südamerikas, Alexander von Humboldt brachte ihn nach Europa. Auf den Kanaren gibt es bis vier Meter hohe Hecken aus Weihnachtssternen, die ihre farbigen Hochblätter nur bei bestimmten Lichtverhältnissen entwickeln. Wer sich der Pflanze widmet, kann sie über den Sommer bringen, am besten geht das auf einem luftigen und geschützten Terrassenplatz ohne direkte Sonneneinstrahlung. Um sie pünktlich im nächsten November wieder zur Blüte zu treiben, braucht sie einen geregelten Hell-dunkel-Rhythmus, ab Herbst muss der Lichteinfall auf unter 12 Stunden gedrosselt werden.

Dasselbe verlangt der Weihnachtskaktus: Ein ganzes Jahr über ist er eher ein Kümmerling, der nach entsprechender Vorbehandlung mit Lichtentzug und kühlerem Standort rund um die Heilige Barbara seine faszinierenden Blüten entfaltet. Dass der Weihnachtskaktus so heißt wie er heißt, soll am Datum der Blühzeit liegen. Äußerlichkeiten lassen nicht auf irgendwelche weihnachtlichen Details rückschließen.

Anders ist das mit dem Christusdorn, dem vierten von fünf Kandidaten mit weihnachtlichem Namen. Er war früher beliebt und weit verbreitet, heute ist er total aus der Mode, man sieht ihn gar nicht mehr. Seine Zweige erinnern an die Dornenkrone Jesu, sagt die Legende. Rote Tellerchen bilden sich zwischen den starken Dornen und grünen Blättern bei guter Pflege in der Vorweihnachtszeit aus. "Die sehen aus wie Blutstropfen, so erklärt sich der Name", sagt der Biologe.

Sehr gefragt hingegen ist derzeit die Christrose, ob im Topf oder in der Vase. Ihre Blüten trotzen Schnee und Eis, strahlend weiß sind sie von Natur aus, doch gibt es sie auch in leichten Rot- und Grüntönungen. Am rechten Standort können sie draußen steinalt werden, für die Fensterbank eignen sie sich nicht dauerhaft. Nach Weihnachten sollte man sie in den Garten bringen. Wer sie in die Vase stellt, kann die Blüten wie ein Orakel beobachten: Kurz vor Weihnachten zwölf Knospen abschneiden und in eine Vase stellen. Diejenigen, die aufblühen, bringen einen Monat voller Glück.

Der Name der Christrose ist verknüpft mit einer Legende: Ein armer Hirte soll dereinst auf dem Weg nach Betlehem kein Geschenk für das Jesuskind gehabt haben. Darüber war er so traurig, dass seine riesengroßen Tränen auf den Boden kullerten. Daraus entwickelten sich Blüten so schön wie Rosen. Überglücklich soll der Hirte seine Christrosen an die Krippe gelegt haben.

Quelle: RP