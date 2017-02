später lesen Tierwelt Honigbienen hupen bei Zusammenstoß FOTO: Franz-Heinrich Busch FOTO: Franz-Heinrich Busch Teilen

Twittern





2017-02-15T13:00+0100 2017-02-15T13:16+0100

Whoop, whoop – so hört es sich an, wenn eine Biene in eine andere prallt. Das "Hupen" könnte Ausdruck von Überraschung sein. Das haben Forscher der Nottingham Trent University in Großbritannien herausgefunden.