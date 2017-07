später lesen Wernigerode Fotofallen-Beweis: Luchs breitet sich im Harz aus 2017-07-04T20:27+0200 2017-07-05T07:25+0200

Genau 502 Luchse tappten zwischen August 2016 und März 2017 im Harz in eine Fotofalle. Die Bilder bekräftigen, dass sich die Wildkatzen in Deutschlands nördlichstem Mittelgebirge wohlfühlen. Insgesamt wurden bei dem Fotofallen-Monitoring an 60 Standorten in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen 8689 Fotos mit Wildtieren aufgenommen, teilte die Nationalparkverwaltung Harz in Wernigerode mit. Nachdem die Tiere anhand ihrer individuellen Fellzeichnung voneinander unterschieden worden waren, konnten Experten 19 selbstständige Luchse in dem fast 800 Quadratkilometer großen Untersuchungsgebiet zwischen Goslar, dem Bodetal und Stiege ausmachen.