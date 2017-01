New York: Im HipHop formiert sich Widerstand gegen Donald Trump

In den vergangenen Wochen sind viele Produktionen erschienen, in denen Künstler ihren Zorn in Worte fassen. Angriffsziel ist dabei stets Donald Trump. Der 26 Jahre alte Rapper YG etwa hat einen Hit, er heißt "FDT", was als Abkürzung für "Fuck Donald Trump" steht. Man kann dem Kerl also nicht vorwerfen, allzu subtil zu sein. Das Stück ist gut, YG hat es in nur einer Stunde aufgenommen. "Ich habe mal eine Frage", singt er, "wie konnte dieser Mann überhaupt so weit kommen?"

YG stammt aus Compton, dem Vorort von Los Angeles, in dem auch N.W.A groß wurde, jene Band also, die 1988 das Lied "Fuck Tha Police" in die Welt schleuderte. Damals war HipHop nahe an den subkulturellen Ursprüngen, das Genre diente als Medium, über das man die Mächtigen kritisierte. Die schwarzen Mitglieder von N.W.A - darunter der heutige Milliardär Dr. Dre - wehrten sich in ihrem Lied gegen polizeiliche Willkür. HipHop war aggressiv und kompromisslos. Man reimte in der Sprache der Straße, und die Gruppe Public Enemy ("Fight The Power", 1989), die in New York zum vereinten Widerstand gegen das System aufrief, bezeichnete sich selbst als alternative Nachrichtenagentur.

In dieser Tradition bewegt sich YG. Sein Lied wurde zum Soundtrack der Protestmärsche, die es nach der Wahl Trumps an vielen Orten der USA gab. Der weiße Rapper Macklemore aus Seattle brachte einen Remix des Stücks heraus, um zu belegen, dass der Protest nicht ausschließlich von Amerikanern mit dunkler Hautfarbe unterstützt wird. "Der Mann ist ein Rassist", singt Macklemore über Trump. Beide Versionen wurden ohne Label im Internet veröffentlicht, impulsive Leitartikel zur Lage der Nation, millionenfach geteilt und angehört.

Dabei war HipHop als aufständiges Genre eigentlich erledigt. 2013 erschien das Lied, das die größtmögliche Entfernung von alten Idealen symbolisiert: "Picasso, Baby" von Jay Z. Der Rapper erzählt darin, wie er elitäre Kunst kauft: "I just want a Picasso in my casa, no: my castle." Jay Z ging es um Distinktion, nicht mehr um Zusammenhalt. HipHop erstickte unter Goldlack, und der Name Trump wurde in Texten dazu passend als Synonym für den Erfolg benutzt. Der US-Journalist Allison McCann hat ausgewertet, wie häufig Trump im HipHop seit 1989 zitiert wurde. Demnach tauchte er in 266 Songs auf, zumeist in positivem Zusammenhang, nur acht Mal mit negativem Bezug. 2015 allerdings kam die Wende, von da an äußerten sich Rapper nurmehr negativ über Trump - im Jahr 2016 allein 27 Mal. Was war passiert? Die Musiker antworteten, dass Trump einst etwas Abstraktes gewesen sei, ein Begriff, der für Reichtum stehe. Inzwischen habe man aber den Menschen kennengelernt, den finde man gar nicht gut.

Man darf den Einfluss des HipHop als Meinungsmacher nicht unterschätzen. Viele Künstler verbreiten ihre Stücke auf sogenannten Mixtapes gleichsam über Nacht und zum freien Download im Internet. Sie erreichen über soziale Netzwerke Millionen Menschen, weshalb Barack Obama gerade zu Beginn seiner Amtszeit auf das Genre baute. Er flocht Begriffe wie "folks", und "brothers and sisters" in seine Reden und erntete Elogen wie "My President Is Black" von Young Jeezy. Nach dem Ende der ersten Amtszeit verflog die Begeisterung bei vielen Musikern, und Lil' Wayne rappte etwa in "Trap House": "Black president ain't do nothing." ("Dieser schwarze Präsident bringt gar nichts.") Er wünschte sich einen "real Nigga" im Weißen Haus.

In Donald Trump fand der HipHop nun sein Feindbild, vorrangig wegen der Tiraden gegen Schwarze, Mexikaner und Muslime. So politisch wie jetzt ist das Genre seit den frühen 90er Jahren nicht gewesen. "It's time to team up", singt YG in "FDT", es sei an der Zeit, dass man sich zusammentue, und die Band A Tribe Called Quest veröffentlichte soeben das erste Protestalbum der Ära Trump: "We the people / We don't believe you" (Wir, das Volk, / Wir glauben dir nicht"), heißt es da.

Noch weiter geht das Duo Run The Jewels. Es beschwört gar die Revolte. Die USA seien in den Händen von Oligarchen, es drohe die "Herrschaft der Sklavenhalter". Sie zitieren Martin Luther King: "A riot is the language of the unheard". Heute gehe es ähnlich zu, reimen Run The Jewels: "We hear the same sound coming / And it sounds like war."

